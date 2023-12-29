Благодаря Минздраву Карелии и Михаилу Охлопкову 17 детей получили новогодние подарки

Об этом рассказали в паблике Муезерского района.
Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Карелии и Михаила Охлопкова 17 детей, находящихся под опекой, получили новогодние подарки. Об этом сообщили в паблике Муезерского района.
«Праздник Нового года — это время, когда каждое человеческое сердце наполняется надеждой, любовью и щедрыми желаниями поделиться радостью с близкими! Давайте встретим новый год делая добрые дела и даря улыбки другим людям», — написали в сообществе.
«Пусть эта история станет прекрасным началом нового года, наполненного только положительными эмоциями и добротой!»
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