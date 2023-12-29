Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
В соседней с Карелией стране поймали кота-людоеда
30.12.2023 15:18
«Светлая память нашему земляку» — на СВО погиб уроженец Карелии
30.12.2023 19:25

Благодаря Минздраву Карелии и Михаилу Охлопкову 17 детей получили новогодние подарки

Новости. Общество
13:20, 31 Декабря 2023

Новости партнеров

Об этом рассказали в паблике Муезерского района.

Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Карелии и Михаила Охлопкова 17 детей, находящихся под опекой, получили новогодние подарки. Об этом сообщили в паблике Муезерского района.

«Праздник Нового года — это время, когда каждое человеческое сердце наполняется надеждой, любовью и щедрыми желаниями поделиться радостью с близкими! Давайте встретим новый год делая добрые дела и даря улыбки другим людям», — написали в сообществе.

«Пусть эта история станет прекрасным началом нового года, наполненного только положительными эмоциями и добротой!»

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2023, 22:00
Эксперты предсказали серьезное изменение курса рубля
30.12.2023, 11:19
Эксперты объяснили рекордное падение рубля
27.12.2023, 14:33
Определены города Карелии с самым высоким уровнем радиации
29.12.2023, 17:20
В Петрозаводске арестовали больше 116 килограммов рыбы
28.12.2023, 10:25
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
27.12.2023, 06:40
Стали известны даты начала и окончания ремонта моста на улице Мерецкова в Петрозаводске

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.