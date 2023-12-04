Благодаря нацпроекту жительницы Карелии успешно сочетают материнство и обучение новым профессиям

Национальный проект «Демография» реализуется с 2019 года.

Жительницы Карелии с маленькими детьми успешно сочетают материнство и получение новых профессиональных компетенций, сообщили на официальном портале республики. Бесплатно стать специалистом или повысить квалификацию женщинам помогает нацпроект «Демография».

Как рассказали в источнике, в Медвежьегорском районе с 2019 года обучение в рамках нацпроекта прошли более 20 мам в декрете.

Валерия Ковальская в январе 2021 года обратилась в службу занятости Медвежьегорска в качестве безработной. У Валерии есть основное общее образование, несколько лет женщина работала кассиром торгового зала. Ее целью было пройти переобучение и найти более интересную работу.

На встрече с профконсультантом Валерия заинтересовалась обучением по компетенции «Парикмахерское искусство», так как тестирование показало, что молодая мама – человек творческий и готова к работе над образами. В ноябре Валерия успешно закончила курсы, затем подготовила и защитила бизнес-план на экспертной комиссии в службе занятости населения и получила субсидию на открытие своего дела.

Национальный проект «Демография» реализуется с 2019 года по решению президента России. Бесплатно повысить квалификацию могут люди старше 50 лет и предпенсионного возраста (в том числе работающие), отдельные категории граждан до 35 лет, женщины с маленькими детьми (в том числе работающие) и некоторые другие категории. Сейчас завершается прием заявок на обучение, отметили в источнике.