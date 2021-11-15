Благодаря поддержке государства жительница Карелии начала создавать шоколад, который дарит незабываемые эмоции

Жительница Олонца заключила соцконтракт и открыла мастерскую по изготовлению авторского шоколада, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Цель заключения социального контракта между государством и гражданином – поддержка семьи или одиноко проживающего человека в трудной жизненной ситуации. Именно благодаря помощи государства жительница Олонца Регина Изотова осуществила свою идею – открыла мастерскую по изготовлению авторского шоколада.

Регина и ее супруг обучаются в высшем учебном заведении заочно, постоянной работы не имеют. С июля этого года Регина состояла на учёте в качестве безработной в районном центре занятости населения, супруг имел периодические заработки, но доходы семьи были крайне ограниченными.

Регина - творческий человек, окончила Олонецкую художественную школу и пробовала заниматься лепкой из глины. Во время одной из поездок в Санкт-Петербург познакомилась с такой деятельностью, как изготовление шоколада, и у неё появилась идея открыть свое дело.

Из публикаций Центра социальной работы Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте» Регина узнала о возможности заключения социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и в августе обратилась в Отделение Центра социальной работы Республики Карелия в Олонецком районе. Межведомственная комиссия рассмотрела заявление и бизнес-план Регины. В сентябре с ней был заключен социальный контракт на сумму 250 тысяч рублей. На эти средства она приобрела необходимое для работы оборудование, сырье и оплатила аренду помещения.

Первые изделия Регины оценены по достоинству и как указано в ее группе в социальной сети «ВКонтакте» - это именно тот шоколад, который дарит незабываемые эмоции. У мастерской есть страница и в соцсети Instagram - @rv.chocolate.

Минсоцзащиты напомнило, что государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Обращаться за получением социальной помощи на основании социального контракта следует в Отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».