Благодаря работе лесной охраны в Карелии значительно сократились объемы незаконной заготовки древесины

В 2025 году, по данным Рослесхоза, республика возглавила рейтинг регионов страны по снижению этого показателя – он уменьшился в 16 раз по сравнению с предыдущим периодом.

В ходе патрулирования лесов в Карелии было выявлено 243 нарушения лесного законодательства, в том числе 100 фактов незаконной заготовки древесины. Ее общий объём составил 3,1 тысяч кубометров, а сумма ущерба — 56,7 млн рублей.

Для сравнения, за 2024 год было зафиксировано 126 фактов незаконной рубки объёмом 49,6 тысяч кубометров с ущербом более 1,27 млрд рублей.

— Сейчас наблюдается тенденция на снижение числа нарушений лесного законодательства. Это стало возможным, во многом, благодаря оперативности действий специалистов лесной охраны, а также той просветительской деятельности, которую они ведут с населением. Благодарю коллег за проводимую работу и за результат, который мы видим, — отметил начальник Управления надзора и использования лесов для заготовки древесины Рослесхоза Алексей Абрамов.

Все материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы. Возбуждено 27 уголовных дел (за 2024 год — 30).