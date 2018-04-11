Благодаря сексу люди умнеют, считают ученые

Научные работники из США инициировали интересное изыскание с целью определить пользу секса и выяснили, что занятия любовью делают человека умнее.

Они сделали акцент на том, что в процессе интимной близости активность мозга у представителей обоих полов увеличивается.

Было установлено, что при возбуждении и повышенном либидо в мозг человека поступают позитивные импульсы, что благотворно сказывается на его работе. Ученые обследовали мужской мозг с помощью МРТ, показавшей, что возбуждение может улучшить приток крови не только к половому органу, но и в мозг. Подобная ситуация наблюдается и у представителей слабого пола. В состоянии возбуждения или при занятии сексом нервная система начинает работать нормально.

Эксперты доказали, что при сексуальном возбуждении мозговая активность позволяет людям достигнуть пика умственной активности, Faktom.

Но ученые делают акцент на том, что у метода повышенной активности мозга есть и побочные эффекты. Например, если предаться любовным утехам во время или после сильного стресса, то вред может быть нанесен не только мозгу, но и всему организму. Это объясняется повышенным уровнем кортизола.