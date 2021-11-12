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Благодаря соцконтракту любительница выпекать торты в поселке Карелии стала самозанятой

Новости. Общество
12:34, 12 Ноября 2021
фото: © Минсоцзащиты Карелии

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Многодетная мать в поселке Лоухи благодаря поддержке государства сделал хобби работой.

С помощью социального контракта жительница поселка Лоухи открыла собственное дело, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Получение государственной помощи в размере 250 тыс. рублей на основании социального контракта позволило жительнице поселка Лоухи Елене Бессоновой заниматься выпечкой кондитерских изделий в качестве самозанятой.

Елена Бессонова, многодетная мать, воспитывающая троих детей, более 2 лет после сокращения на работе состояла на учете в районном агентстве занятости в качестве безработной.

На странице Отделения по работе с гражданами в Лоухском районе Центра социальной работы Республики Карелия в соцсети «ВКонтакте» Елена прочитала о заключении с жителями республики социальных контрактов для открытия собственного дела.

Елена уже давно занимается выпечкой кондитерских изделий, приготовлением кремов, бисквитов, оригинальным оформлением тортов. Она решила не останавливаться на достигнутом, быть не просто «Домашним кондитером», а начать собственное дело в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого), заниматься любимым делом, расти профессионально и угощать своими творениями не только родных и знакомых.

В октябре Елена Бессонова обратилась с заявлением и разработанным бизнес-планом «Кондитерское производство» в Отделение Центра в Лоухском районе. Межведомственная комиссия ее поддержала, социальный контракт был заключен 1 ноября, а уже 2 ноября Елене перечислили денежные средства.
Работать Елена Бессонова начала сразу после регистрации в ФНС. Сейчас с нетерпением ожидает поступления главного современного оборудования (3D-принтера и кухонной машины), приобретенного за счет средств помощи. Елена не сомневается, что профессиональное занятие любимым делом принесет ее семье весомый доход.

Жителей, которых заинтересовала информация по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, ждут в Отделении Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства: https://social.karelia.ru/czn/page/?menuItemId=e1f3791a-8d30-4353-b2f3-c774441d713d.

Информацию о соцконтракте можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club184143954.

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Комментарии

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кир
2021-11-12 12:51:55
Теперь с тремя детьми считается многодетной, а раньше - это была норма.
Гость
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