Благодаря субсидиям: из Петрозаводска открылись новые авианаправления

Открыты четыре новых авиамаршрута из Петрозаводска.

Администрация Главы Республики Карелия сообщила о запуске новых авиарейсов из Петрозаводска в четыре города России: Екатеринбург, Казань, Калининград и Минеральные Воды. Благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов, жители и гости Карелии получат возможность путешествовать по этим направлениям.

Расписание полетов:

— Екатеринбург, Калининград и Минеральные Воды: с января по май — один раз в неделю, с июня по август — два раза в неделю.

— Казань: с мая по сентябрь — два раза в неделю.

Также сообщается, что выполнение рейсов в Москву и Сочи будет продолжено на коммерческой основе, то есть без государственных субсидий.

Актуальное расписание рейсов доступно на сайте аэропорта.