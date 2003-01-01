«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей

Председатель Заксобрания Карелии рассказал о самых важных наставниках в его жизни.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил педагогов с Днём учителя, рассказав о важнейших наставниках в его жизни.

— Сегодня с огромной теплотой вспоминаю педагогов родной Медвежьегорской школы № 1, которые вложили в нас, своих учеников, много сил и частичку своей души: Екатерину Николаевну Клюшину, Лидию Андреевну Хабарову, Августину Михайловну Бызалову, Юрия Степановича Гаврилова и многих других, — написал Элиссан Шандалович.

Легендарный Анатолий Зильбер, патриарх критической и респираторной медицины, стал для Элисана Шандаловича наставником и старшим товарищем на медфаке ПетрГУ.

— Уважаемые педагоги, в этот праздничный день «благодарю за ваш бесценный труд»! Пусть в жизни будет много поводов для радости, а благодарность учеников согревает вас долгие годы. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих и профессиональных успехов, — отметил председатель Заксобрания Карелии.