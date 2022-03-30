Благодатный огонь из Иерусалима сегодня привезут в Петрозаводск

В день Пасхи в Петрозаводск прибудет Благодатный огонь из Иерусалима, сообщили в Карельской епархии.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин привезет Благодатный огонь на Великую вечерню 24 апреля в 18.00 в Крестовоздвиженский собор Петрозаводска.

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима 23 апреля в аэропорт "Внуково-3", представители епархий привезут его в Петрозаводск и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь, на Дальний Восток.

"Во "Внуково-3" прибудут представители епархий Русской православной церкви, которые доставят благодатный огонь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Мурманск, Уфу, Иркутск, Читу, Омск, Барнаул, Петрозаводск, Сыктывкар, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Пензу, Ростов-на-Дону, Кемерово, Волгоград, Калугу, Тверь, Белгород, Ульяновск, Тамбов, Читу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Напомним, 24 апреля православные отмечают Пасху.