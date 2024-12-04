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Благое дело: как священник из Карелии вместе с добровольцами возрождает древние святыни

Новости. Общество
13:30, 06 Декабря 2024
фото: © Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера / VK

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Восстановление звонницы переросло в масштабный проект "Общее дело", который объединил реставраторов и добровольцев со всей страны.

Протоиерей Алексей Яковлев начал реставрировать храмы на Русском Севере в далеком 2006 году, когда увидел, как разрушается древняя деревянная часовня. Похже это развилось в масштабный проект «Общее дело». О истории возрождения православных святынь он рассказал в видео, которое опубликовали в паблике Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера.

«Мы встретили замечательного человека Александра Слепенина, который своими силами старался возродить колокольню в своей деревне на берегу Белого моря. Мы решили помочь этому человеку. И мы стали с супругой помогать ему деньгами на стройматериалы. Из негбольшого дела возрождения колокольни потом родился проект. Дедушка потом по нашей просьбе стал восстанавливат один храм, потом другой храм. Оказалось, для того, чтобы сохранить храм, остановить процесс его разрушения достаточно совсем небольших средств. Когда мы стояли на той самой звоннице, нам пришла мысль провести работы не только в этой деревне, но и во всех деревнях и храмах, где есть деревянные часовни. Это общее дело, потому что нет ничего более драгоценного на нашей русской земле, чем наши древние святыни», — рассказал отец Алексей.

В результате священник вместе с верующими добровольцами провели реставрационные работы в 192 храмах и часовнях Русского Севера. 

В ноябре этого года участники экспедиций встретились Москвае в Православном приходе храма преподобного Серафима Саровского. Они поделился тем, что сделали в области восстановления церквей, часовен и звониц. Во время своих выступлений участники делились удивительными историями, которые происходили с ними во время проведения работ. Всегда им помогали местные жители, кто-то топил баню, кто-то угощал продуктами и подбадривал дорбрыми словами. Результаты реставрационных работ оцифровали и представили во время конференции.

В конце встречи руководитель проекта протоиерей Алексей Яковлев поблагодарил всех участников экспедиций 2024 года за их труд: «Очень символично, что последний доклад ставит перед нами задачи на новый сезон. Если мы что-то делаем для Бога, Бог никогда не останется в долгу!».

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