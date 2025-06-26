Благотворитель подарил карельскому храму колокола

В храме деревни Леликово в Заонежье появились новые колокола.

В Карелии, в заонежской деревне Леликово на средства благотворителя из деревни Еглово Андрея Погорельцева установят пять колоколов в церкви Рождества Иоанна Предтечи.

Как рассказали в паблике «Кижская волость», договор о дарении колоколов был заключён ещё зимой, после чего кижский звонарь Игорь Хуттер занялся подбором и заказом подходящих колоколов.

Настоятель Кижского прихода, протоиерей Павел Лехмус, успел освятить новые колокола. Местные жители вместе с новым старостой деревни занимаются подготовкой храма к установке колоколов и проведению праздничной службы.