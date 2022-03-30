Благотворители подарили в психоневрологический интернат Карелии иконы для целования

В новую часовню в психоневрологический интернат «Черёмушки» благотворители подарили две иконы — образ Иисуса Христа и Ярославский образ Божией Матери.

В паблике Карельской епархии сообщается, что в Благовещение большая радость посетила православных христиан, проживающих в психоневрологическом интернате «Черёмушки».

Благотворители Гелашвили Л. Т. и Евсюченко Ю. В. преподнесли в дар две иконы для новой часовни, недавно построенной и освященной по благословении митрополита Петрозаводского и Карельского Константина на территории интерната, — образ Спасителя Господа Иисуса Христа и Ярославский образ Божией Матери.

«Для верующих, проживающих здесь, возведение часовни — большой подарок, а теперь, когда её внутреннее убранство будет освящено новыми образами, молитвенники смогут не только мысленно обращаться к Богу, но и благоговейно прикладываться к святыням», — сообщается в паблике епархии.