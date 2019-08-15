Благотворители приглашают нуждающихся Петрозаводска за одеждой и обувью

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Социальный центр "Попечение" приглашает всех нуждающихся на раздачу одежды и обуви.
Как сообщается в паблике социального центра "Попечение" раздача одежды и обуви всем нуждающимся состоится 29 августа строго с 16.00 до 18.00.
Приходить нужно в Приходской дом Екатериненского храма, который находится на улице Вольной,1.
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