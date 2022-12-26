Благотворители в Карелии установили многодетной семье входную дверь в подарок на Рождество

Благодаря неравнодушным людям удалось сделать большой и нужный подарок на Рождество для многодетной семьи.

Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», в Карелии проходит благотворительная акция «Рождество в каждый дом», в рамках которой собираются подарки для молообеспеченных и нуждающихся семей с детьми.

Подарки можно дарить как маленькие, так и большие, и даже переводить деньги, чтобы у организаторов акции была возможность собрать определенную сумму на какую-то большую и очень нужную вещь для семьи. Так, с помощью благотворителей уже куплен стул для школьника и стол, а также зимняя обувь для детей из нуждающейся семьи.

Накануне центр «Попечение» сообщил, что общим усилиям удалось сделать ещё одну большую покупку!

«Купили входную дверь с установкой в многодетную семью. Спасибо большое, неравнодушные наши друзья!» — сообщили организаторы.

В акции «большая покупка» осталось еще две позиции! Если у вас есть желание и возможность порадовать на Рождество нуждающихся, то заходите по ссылке и творите добро. Оно к вам обязательно вернется.