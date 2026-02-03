Благотворительный фонд оплатит часть работ по созданию эскизов мозаики в Питкяранте

В Питкяранте собирают деньги на следующий этап реставрации мозаичного панно на Доме культуры.
Питкярантские активисты продолжают планомерно идти к намеченной цели - реставрации панно. Они запускают новый этап - создание картонных эскизов в натуральную величину. Они станут шаблоном, помогут понять, где, каким размером и каким цветом будет ложиться мозаика.
Выполнением работы займётся «Творческий Цех» под руководством художника-реставратора Богдана Литвиненко. Планируется создать около 100 картонов размером 1×1 метр. Стоимость этих работ — 1 140 000 рублей.
— Стоимость большая, но, если посчитать сколько стоит один картон, то получается 11 400 рублей и как будто становиться легче морально. Этот этап для нас — гигантская ответственность. И разделят с нами эту трудную ношу фонд «Внимание». Они готовы взять на себя половину сбора. Это очень великодушно и чудесно! Мы рады, что ребята поддерживают нас в такой сложный момент, — написали активисты, спасающие мозаичное панно.
Оставшуюся часть планируется собрать за счёт пожертвований. Сбор средств ведётся через платёжную систему по ссылке или QR-коду.
Богдан Лавриненко — это московский художник-мозаичист, монументалист, реставратор мозаики, график, поэт и музыкант. Он член Союза художников-мозаичистов, руководитель мастерской «Творческий Цех». В помощь ему ранее была сделана фотограмметрия. Это точная цифровая копия мозаики, создать которую также помог Фонд «Внимание».
Напомним, общественницы - фотограф Наталья Кузьмина и архитектор-реставратор Наталья Анищенко - занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике: оно создано по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Ранее на здании Дома культуры и на мозаичном панно «Калевала» в Питкяранте установили специальные приборы для наблюдения — трещиномеры. Об этом сообщили в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта» в ВК. Их задача — фиксировать малейшие изменения в существующих трещинах кирпичной кладки. Это также важный этап работы, которую активистки выплняют без поддержки властей, а с помощью неравнодушных людей. Глава Карелии ранее заявлел, что республика поддержит проект, идет поиск финансирования.