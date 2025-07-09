Благотворительный фонд «Рекс» проведет акцию по сбору кормов для питомцев

Мероприятие в помощь питомцам Благотворительного фонда «Рекс» пройдет сегодня, 15 июля, на набережной Петрозаводска.

Сбор кормов состоится сегодня у ротонды на набережной, рассказали в паблике фонда «Рекс».



— Приглашаем на летний уютный open-air «ЛАПКИ», вдохновляем на помощь животным и заряжаем друг друга на добро, — говорится в сообщении.

Организаторы примут сухой корм Chappi для собак и сухой корм Sirius для кошек.

В программе мероприятия диджей сеты от Школы диджеинга by Rosher, прогулка с подопечными Вайтом и Каратом и ивент-иллюстрация от художницы Дарьи Логиновой с 18:30 до 19:00. Дартя рисует портрет-скетч, взнос — благотворительный вклад на расчётный счёт Фонда «Рекс» на закуп кормов.

Мероприятие пройдет с 17:00 до 20:00.

Напомним, фонд «Рекс» — это объединение людей, готовых помогать бездомным животным разными способами. За почти 5 лет работы волонтеры забрали с улицы более 1000 животных и нашли им дом. Стерилизовали около 400 собак и кошек. На данный момент на попечении фонда находятся 72 кошки и 26 собак. Для стабильной работы фонда необходимо минимум 542000 в месяц.