Благотворительный фонд в Петрозаводске ищет координатора

Благотворительный фонд «Мама-Дом» ищет координатора в центр на Перевалке.

Благотворительный фонд «Мама-Дом» сообщил о поисках координатора в новый семейный центр на Перевалке.

В обязанности координатора входит:

Консультирование посетителей о деятельности центра;

— Оформление первичных документов;

— Регистрация почасовой записи посетителей;

— Составление плана-графика мероприятий центра на месяц;

— Реализация и курирование деятельности специалистов;

— Ведение социальных сетей;

— Размещение объявления о мероприятиях центра;

— Составление отчёта о результатах и показателях работы ежемесячно.

Согласно ожиданиям представителей фонда, координатор должен быть пунктуальным, ответственным, стрессоустойчивым и добропорядочным, а также должен уметь планировать деятельность.

Оформление по договору ГПХ после обучения, которое проведет руководитель кризисного центра. Вопросы можно задать по номеру +7(921)460-2107, а резюме прислать на почту mamadomfond@gmail.com.