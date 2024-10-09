Благотворительный фонд в Петрозаводске ищет координатора

Благотворительный фонд «Мама-Дом» ищет координатора в центр на Перевалке.
Благотворительный фонд «Мама-Дом» сообщил о поисках координатора в новый семейный центр на Перевалке.
В обязанности координатора входит:
Консультирование посетителей о деятельности центра;
— Оформление первичных документов;
— Регистрация почасовой записи посетителей;
— Составление плана-графика мероприятий центра на месяц;
— Реализация и курирование деятельности специалистов;
— Ведение социальных сетей;
— Размещение объявления о мероприятиях центра;
— Составление отчёта о результатах и показателях работы ежемесячно.
Согласно ожиданиям представителей фонда, координатор должен быть пунктуальным, ответственным, стрессоустойчивым и добропорядочным, а также должен уметь планировать деятельность.
Оформление по договору ГПХ после обучения, которое проведет руководитель кризисного центра. Вопросы можно задать по номеру +7(921)460-2107, а резюме прислать на почту mamadomfond@gmail.com.
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