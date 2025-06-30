Благотворительный концерт в Петрозаводске пройдет в поддержку Дома ребенка

Благотворительный концерт «Открой талант» пройдет в Петрозаводске.

Идея концерта пришла в голову Лене Шамкиной. Она организатор деловых и шоу-мероприятий. К примеру, благодаря ей, в Петрозаводске начали развивать шоу-стендап от мам, участницы гастролируют не только по Карелии, но в минувшие выходные побывали и в Москве с первым концертом. «Столица на Онего» готовит репортаж об этом городском явлении. А сама Лена в этом году решила необычно встретить свой день рождения — организовала концерт для творческих горожан.

«На концерт вдохновилась благодаря Благотворительному квартирнику Алены Моор. Я там услышала много талантливых людей с потрясающими голосами. И подумала о том, что мы ценим то, что далеко и недоступно, а ведь все рядом. Так и появилась идея проявить таланты города», — рассказала Лена Шамкина нашему изданию.

Концерт пройдет 10 июля (6+). В программе выступления не звезд, а обычных горожан. Они споют известные хиты 90-х и нулевых, а также песни собственного сочинения.

Вход на концерт — это взнос, поскольку мероприятие благотворительное. Собранные деньги направят в Дом ребенка — детям, оставшихся без попечения родителей. Подробности на странице Лены Шамкиной в ВК.