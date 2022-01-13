Благотворительный концерт в поддержку кризисного центра «Мама-дом» пройдет в Петрозаводске

Пожертвования участников перейдут в фонд центра «Мама-дом», который помогает мамам и беременным женщинам, попавшим в трудную ситуацию или пострадавшим от насилия в семье.

В Петрозаводске в субботу, 15 января, с 12.00 до 16.00 на улице Онежской флотилии, 43 (2 этаж) пройдет благотворительная акция-концерт в поддержку кризисного центра «Мама-дом».

Участники мероприятия получат возможность насладиться живой музыкой и внести свой вклад в работу центра, который помогает мамам и беременным женщинам, попавшим в трудную ситуацию или пострадавшим от насилия в семье.

Организация предоставляет женщинам временное размещение в центре, оказывает психологическую, юридическую и медицинскую поддержку, а также помогает осваивать новые профессии и проводит различные творческие мастер-классы.

В концерте примут участие:

Ансамбль «Карелия БРАСС»

Состоит из солистов симфонического оркестра Карельской Государственной Филармонии, выступает уже на протяжении 40 лет.

В репертуаре ансамбля есть всё – от классики до джаза.

Струнный квартет «Resonance»

Творческий коллектив солистов Карельской Государственной Филармонии. Квартет – лауреат международных конкурсов, участник фестивалей, телепередач и других проектов.

В репертуаре “Resonance” есть и произведения всемирно известных композиторов, и музыка из кинофильмов, а также рок- и поп- хиты в авторской аранжировке.

Фолк-группа «Мука»

Мастера фолка, продолжающие традиции ансамбля «Мюллярит».

Также в рамках мероприятия можно принести подарки для детей, находящихся в кризисном центре.

Программа:

12.00 - сбор гостей

12.30 - Фолк-группа “Мука“

13.30 - розыгрыш сертификатов от организаторов мероприятия

14.00 - Струнный квартет “Resonance”

15.00 - Ансамбль "Карелия БРАСС"