Благотворительный проект «Большая покупка» исполнил восемь желаний многодетных семей в Петрозаводске

Центр «Попечение» уже третий год организует благотворительную акцию в помощь многодетным, малообеспеченным семьям в приобретении дорогих покупок.

Суть акции проста. Многодетные семьи рассказывают, в чем они нуждаются больше всего, а обычные люди становятся Дедами Морозами и исполняют их желание. Акция возникла три года назад. Придумали ее волонтеры центра «Попечение». В этом году уже исполнено 8 желаний.

— Благодаря акции две многодетные семьи, где воспитывается 7 и 5 детей, получили новые холодильники. Многодетная семья, где есть юная студентка-художница, - этюдник. В ближайшее время семья, в которой воспитывается шестеро детей, будет радоваться посудомоечной машине, а семья с четырьмя детьми — новым стульями для школьников. Две малообеспеченные семьи уже получили по паре зимней обуви. Еще к одной с четырьми детьми скоро отправится посудомоечная машина, — сообщила один из организаторов акции, актриса Галина Пелевина.

Остался еще один подарок, которого ждет многодетная семья с пятью детьми. Им необходим диван определенных размеров. Это более 30 тысяч рублей. Стать для этой семьи волшебником может любой желающий. Для этого нужно связаться с организаторами акции.

Напомним, также центр организовал акцию «Рождество в каждый дом». На попечении у него находится 115 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Волонтеры центра собирают для них подарки. Акция продлится до 28 декабря.