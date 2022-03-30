Благотворительный проект «Общее дело» ищет двух-трех мужчин для экспедиции в Карелию

Участники экспедиции займутся подготовкой стройматериалов для реставрации деревянной часовни XVIII столетия в Пудожском районе.

Благотворительный проект «Общее дело», занимающийся восстановлением деревянных храмов Севера, ищет желающих принять участие в экспедиции в деревню Гольяницы Пудожского района Карелии. Участники экспедиции, которая запланирована на 11-17 мая, должны будут окорить бревна для реставрации Преображенской часовни XVIII столетия.

Как отмечается на сайте проекта, в Гольяницах ждут двух или трех мужчин. Проживать они будут в деревенском доме на берегу реки.