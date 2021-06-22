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Благоустроенная парковка появится рядом с катком «Луми» в Петрозаводске

Новости. Общество
16:09, 22 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Подрядчик благоустраивает территорию возле спортивного комплекса «Луми».

На дополнительной автопарковке оборудуют освещение и видеонаблюдение, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Работы ведет ООО «Люмен+».

Подрядчик установил на месте металлические ограждения и ворота, которые будут оснащены механизмом с электроприводом. На автостоянке выполнена планировка. На ней уже установили опоры освещения, сейчас к ним подводят электрический кабель. В ближайшее время подрядчик обустроит въездную группу и смонтирует видеонаблюдение на парковке.

Как сообщают в мэрии, дополнительная стоянка позволит ледовой арене принимать большее количество посетителей. В дни массовых катаний возле комплекса собирается по 50-60 автомобилей. Также парковка предвосхитит проблему нехватки мест для личного транспорта посетителей, так как в ближайшей перспективе в пойме реки Неглинки планируется строительство второй очереди «Луми» с конькобежным стадионом, площадками для игры в мини-футбол, стрит-баскетбол и так далее.

Ранее сообщалось, что стали известны территории Петрозаводска, победившие в конкурсе на благоустройство.

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