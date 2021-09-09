Благоустроенный сквер в городе Карелии получил свое имя

Жители Сортавалы выбрали название скверу, где ведутся работы по благоустройству.

Администрация Сортавальского поселения сообщает в соцсети о подведении итогов последнего этапа общественного голосования по выбору наименования сквера на набережной по ул. Ленина, который в данный момент благоустраивается.

По итогам первого этапа было отобрано 3 варианта: сквер «Леандера», сквер им. К. Гоголева и сквер «Калевала».

Большинство жителей города отдали свои голоса за название «Сквер Леандера» (около 44% голосов). В ближайшее время администрация Сортавальского поселения закрепит официальное название за сквером.

Ранее сообщалось, что в Сортавале арт-объект с торчащим продолговатым предметом ниже пояса возмутил местных жителей.