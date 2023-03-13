Благоустройство мемориала в одном из сел Карелии обойдется Москве в 4 млн рублей

Федеральный бюджет выделил 8,5 млн рублей на благоустройство воинских мемориалов в пяти населенных пунктах Карелии.

Республике из федерального бюджета выделили 8,5 млн рублей на увековечение памяти погибших при защите Отечества.



Средства поступили в республику в рамках программы, которая будет действовать до 2024 года.



В этом году деньги получат пять населенных пунктов республики:



Костомукша — 231 тысяча рублей;

Село Деревянное — около 4 млн рублей;

Поселок Ледмозеро — 3,4 млн рублей;

Поселок Лендеры — 335 тысяч рублей;

Медвежьегорск — 578 тысяч рублей.



Об этом сообщили в паблике «Управление по охране ОКН Республики Карелия».