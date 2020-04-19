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Благоустройство парков и скверов в Петрозаводске могут перенести на год

Новости. Общество
13:00, 20 Апреля 2020
фото: © Парк Железнодорожников в Петрозаводске / ВК
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, какие изменения произойдут при реализации в городе нацпроектов из-за пандемию.

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, может привести к отказу от каких-то работ, запланированных по нацпроектам на 2000 год. Об этом в интервью рассказала Ирина Мирошник.

"Мы обсуждаем сейчас с правительством возможность отложить благоустройство парков и скверов на 2021 год. Проекты подготовлены, мы полностью готовы к их размещению, но исходя из финансовых возможностей республики можно будет говорить о переносе этих позиций. А вот, скажем, ремонты дорог, дворовых территорий, озеленение города - всё это нам хотелось бы сохранить и мы уже получили в этом вопросе поддержку правительства Карелии", - пояснила глава Петрозаводска.

О том, как живет и работает Петрозаводск в условиях режима строгой самоизоляции, и какие коррективы внесет коронавирус в планы городских властей по ремонту дорог, благоустройству дворов и общественных территорий, читайте здесь.

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