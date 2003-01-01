Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

Жители Петрозаводска рассказали о массовой рубке деревьев в городском парке.

В государевом саду началось благоустройство территории. В паблике «Подслушано в Петрозаводске» появились фотографии работ. Жители недовольны рубками деревьев.

— Почему благоустройство опять оборачивается вырубками деревьев? Кому помешали деревья в парке культуры? Неужели благоустроить без варварского сноса зелени не обойтись? Сегодня такая картина предстала перед глазами и грустно стало за парк и зелень в городе. Хватит уже делать каменные мешки. Что за депиляция территории? — написали подписчики.

Напомним, обустройство сада проводят в рамках развития туристического центра города. На проведение работ выделили 83,6 млн руб. Подрядчик обустроит смотровую площадку, установит скамейки, а также памятный знак. Кроме того, в Государевом саду появится освещение, проведут работы по водоотведению и озеленению территории.

Работы завершат не позднее 12 декабря 2025 года. Ранее «Столица на Онего» писала, что на ремонт фонтана в Государевом саду денег в бюджете Петрозаводска нет.