«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

11:33

В Египте открылся самый большой музей в мире

11:27

25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

11:11

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13

Полицейские нашли пропавшую без вести 21-летнюю петрозаводчанку

23:03

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание

20:42

«Опасно для души»: в Карельской епархии предостерегли от празднования Хеллоуина

19:29

Подрядчик в Карелии сорвал контракт на благоустройство парка в Приладожье

18:56

Ушёл из жизни режиссёр фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

18:38

Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10
Сегодня 10:52
Работы по реставрации парка Аурайоки в Лахденпохье с 16 октября выполняет новый подрядчик. С прежним контракт разорван.

фото: © Лахденпохский район / VK

Администрация Лахденпохского района провела конкурс на благоустройство парка Аурайоки. Как рассказали «Столице на Онего» 14 октября определился победитель — СК «Содействие».

На данный момент идет укладка брусчатки. Формируется новое, удобное и долговечное покрытие пешеходных зон.
Подготавливается основание для монтажа современной детской и спортивной площадок. Продолжается установка инфраструктуры для будущего уличного освещения и системы видеонаблюдения, — рассказали в Администрации.

— Работы идут по графику.Согласно контракту, срок реализации первого этапа работ — 2025 год. Работы по комплексной реконструкции парка будут продолжены и в 2026 году, — уточнили нашему изданию в администрации района.

Конкурс на изготовление скейт-площадки будет объявлен в марте 2026 года, установка планируется осенью будущего года.

Напомним, прежний подрядчик - компания «Свой дом» сорвала контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом накануне сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.

Добавим, что в прошлом году проект «Парк Аурайоки» Лахденпохского района вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно». Средства на реализацию проекта в размере 71 млн рублей поступили из федерального бюджета. Подрядчик должен обновить существующую смотровую площадку и мост со стороны ул. Садовой, построить новый мост со стороны ул. Холмистой, произвести расчистку парка от старых и аварийных деревьев, обустроить пешеходные дорожки и территорию возле родника. В парке должны появиться  освещение, новая детская площадка и скейт-зона, зона отдыха у воды, 2 беседки, а также малые архитектурные формы (лавочки, урны и др.).

Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.



