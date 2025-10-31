Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

Работы по реставрации парка Аурайоки в Лахденпохье с 16 октября выполняет новый подрядчик. С прежним контракт разорван.

Администрация Лахденпохского района провела конкурс на благоустройство парка Аурайоки. Как рассказали «Столице на Онего» 14 октября определился победитель — СК «Содействие».

На данный момент идет укладка брусчатки. Формируется новое, удобное и долговечное покрытие пешеходных зон.

Подготавливается основание для монтажа современной детской и спортивной площадок. Продолжается установка инфраструктуры для будущего уличного освещения и системы видеонаблюдения, — рассказали в Администрации.

— Работы идут по графику.Согласно контракту, срок реализации первого этапа работ — 2025 год. Работы по комплексной реконструкции парка будут продолжены и в 2026 году, — уточнили нашему изданию в администрации района.

Конкурс на изготовление скейт-площадки будет объявлен в марте 2026 года, установка планируется осенью будущего года.

Напомним, прежний подрядчик - компания «Свой дом» сорвала контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом накануне сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.

Добавим, что в прошлом году проект «Парк Аурайоки» Лахденпохского района вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно». Средства на реализацию проекта в размере 71 млн рублей поступили из федерального бюджета. Подрядчик должен обновить существующую смотровую площадку и мост со стороны ул. Садовой, построить новый мост со стороны ул. Холмистой, произвести расчистку парка от старых и аварийных деревьев, обустроить пешеходные дорожки и территорию возле родника. В парке должны появиться освещение, новая детская площадка и скейт-зона, зона отдыха у воды, 2 беседки, а также малые архитектурные формы (лавочки, урны и др.).