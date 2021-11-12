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Блинчатый лед сковывает Онежское озеро в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 06 Декабря 2021
фото: Илья Тимин

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Фотограф Карелии Илья Тимин снял завораживающее видео как зима сковывает Петрозаводск.

На своей странице в соцсети фотограф Илья Тимин опубликова фото и видео Онежского озера и Петрозаводска.

«Зима все крепче сковывает свои объятия. Онежское озеро сопротивляется, засыпает окрестные города и деревни конденсирующимся снегом, формирует блинчатый лед, покрывает льдом береговую архитектуру», - написал в комментарии к фото Илья Тимин.

Также Илья снял небольшое видео о том, как блинчатый лед сковывает Онежское озеро.

«Ветер и волны в сильный мороз формируют необычные формы льда, которые похожи на блины разного размера. Частое явление во время ледостава на Онежском озере в Карелии», пояснил автор видео.

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