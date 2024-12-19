Блистательный танцевальный дуэт из Карелии одержал победу на Всероссийских соревнованиях

Танцевальная пара из Карелии заняла 1 место на заключительных в этом году Всероссийских соревнованиях.

О победе наших талантливых танцоров рассказали в Центре спортивной подготовки.

Танцевальная пара из Карелии стала лучшей на Всероссийских соревнованиях, сообщили в источнике. Вера Маркова и Алексей Майоров победили в европейской программе.

Заключительные в текущем году Всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли с 19 по 22 декабря в Подмосковье.