Блистательный танцевальный дуэт из Карелии одержал победу на Всероссийских соревнованиях

Танцевальная пара из Карелии заняла 1 место на заключительных в этом году Всероссийских соревнованиях.
О победе наших талантливых танцоров рассказали в Центре спортивной подготовки.
Танцевальная пара из Карелии стала лучшей на Всероссийских соревнованиях, сообщили в источнике. Вера Маркова и Алексей Майоров победили в европейской программе.
Заключительные в текущем году Всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли с 19 по 22 декабря в Подмосковье.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание