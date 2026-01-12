В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

Согласно утверждённому календарю, в начале 2026 года россиян ожидают две серии длинных выходных дней, приуроченных к государственным праздникам.
Правительство опубликовало график праздничных нерабочих дней:
— В честь Дня защитника Отечества: выходные продлятся с 21 по 23 февраля включительно;
— В честь Международного женского дня: нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.
Таким образом, в феврале и марте 2026 года у жителей России будет возможность отдохнуть дважды по три дня подряд благодаря государственным праздникам. Данный график следует из официального производственного календаря, утверждённого правительством Российской Федерации.