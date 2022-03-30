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Ближе к звездам: лучшая точка обзора в Петрозаводске

Новости. Общество
10:05, 12 Апреля 2022

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Строительная компания «Баренц Групп» поздравляет всех жителей города с днем космонавтики!

Отличная новость для любителей быть ближе к звездам!

В Петрозаводске появится отличное место с видом на просторы Онежского озера. Здесь вы сможете наблюдать рассветы и закаты, северное сияние и звездное небо, не выходя из дома. 

Вид из вашего окна не будут перекрывать соседние дома. Только природа и простор!

Мы уже рассказали про парк и набережную, которые будут расположены на территории недавно стартовавшего проекта нового жилого района TALOJARVI Город у воды.

Район первым в истории Петрозаводска будет располагаться на 1-й береговой линии.

История рассказывает, что развитие городской инфраструктуры шло в противоположную от берега Онежского озера сторону, например, были построены такие районы как Кукковка или Древлянка.

Так происходило потому, что непосредственно к Онежскому озеру подходили транспортные пути, а на самом берегу располагались промышленные предприятия.

Но сейчас Петрозаводск меняется, и первая береговая линия становится доступнее для жителей города.

Почему же меняются города?

  • Потребности человека сильно изменились за 30 лет

  • Вслед за изменением человека, меняются и сами города

  • Технический прогресс ускорил изменения человека и городов

  • Город — это не промышленный центр

  • Город — комфортное место проживания, досуга и самореализации

Новый район TALOJARVI Город у воды проектировался по европейским стандартам градостроительства, совместив в себе современную архитектуру и технологии, и поэтому является первой визитной карточкой комплексного освоения береговой полосы города.

В «Баренц Групп» рассказали, как рождался проект:

— Первую половину 2021 года мы сформулировали техническое задание для нескольких крупнейших российских архитектурных бюро, — рассказывает специалист отдела продаж Андрей Янкович.

— Мы подошли к созданию проекта очень ответственно и серьезно, стараясь учесть все возможные «за» и «против».

Финальную стадию отбора прошли 6 проектов, среди которых после длительного изучения был выбран проект карельского архитектора Алексея Скрипицына. Это в очередной раз доказывает понимание внутренних особенностей региона, людей, рельефа, ментальности и потребностей.

«TALOJÄRVI» — это ансамбль из 21 монолитного дома разной этажности.

— В каждом подъезде 7–9 этажных домов имеется по два бесшумных высокоскоростных лифта. А в некоторых домах запроектировано по четыре лифта, плюс ко всему на всех этажах имеются кладовые для каждой квартиры. 

Внешний вид домов выполнен в эко-стиле, что подчеркивает идею легенды бренда и названия комплекса.

Вся архитектурная концепция направлена на открытость к природе, благодаря чему проект должен стать главным местом притяжения горожан, — рассказывает Алексей.

— Проект составлен таким образом, что практически из любой квартиры и на любом этаже жильцы смогут наслаждаться прекрасными видами на Онежское озеро.

В TALOJARVI все продумано до мелочей: расположение самих домов с учетом видовых характеристик, инсоляции, а также направления ветра. Запроектировано большое расстояние между домами, благодаря чему у автовладельцев будет много места для парковки, и в то же время — свободные от машин дворы.

Немало внимания уделено и озеленению — в TALOJARVI большие зеленые зоны для спорта и досуга, о которых мы рассказали ранее.

Успейте забронировать квартиру на самых выгодных условиях на сайте https://talojarvi.ru/

Или по телефону: 331-331. 

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