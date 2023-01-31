Блогер из Карелии о запрете западных соцсетей: «Упали охваты, но повысилась лояльность аудитории»

Экоблогер Рита Бодрита из Петрозаводска рассказала о работе в условиях запрета популярных социальных сетей.

Рита Бодрита призналась в интервью «Столице на Онего», что блогинг изменился после запрета популярных западных соцсетей.

«Упали охваты, но повысилась лояльность аудитории. Остались те, кто более вовлечен. Российские аналоги пока, к сожалению, не могут предложить аналогичный функционал. За исключением, пожалуй, только ВК. Но и здесь алгоритмы умной ленты пока не такие быстрые, не сразу считывают интересы подписчика», - сказала экоблогер.

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