Блогер из Карелии о запрете западных соцсетей: «Упали охваты, но повысилась лояльность аудитории»

Экоблогер Рита Бодрита из Петрозаводска рассказала о работе в условиях запрета популярных социальных сетей.
Рита Бодрита призналась в интервью «Столице на Онего», что блогинг изменился после запрета популярных западных соцсетей.
«Упали охваты, но повысилась лояльность аудитории. Остались те, кто более вовлечен. Российские аналоги пока, к сожалению, не могут предложить аналогичный функционал. За исключением, пожалуй, только ВК. Но и здесь алгоритмы умной ленты пока не такие быстрые, не сразу считывают интересы подписчика», - сказала экоблогер.
Подробнее читайте в новой рубрике нашего издания «Ушли быть блогерами».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание