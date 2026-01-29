Блогер из Карелии отправится в колонию за оскорбление полицейских

Приговор в отношении блогера из Карелии вынес Лодейнопольский городской суд Ленинградской области.
Как сообщили в Лодейнопольском суде, жителя Карелии Николая Поминова обвиняли в двух преступлениях — против порядка управления и против свободы, чести и достоинства.
Так, в августе 2024 года мужчина, находясь у стационарного поста ДПС автодороги «Кола» 235 км., а затем в полиции, достоверно зная о том, что перед ним находится представитель власти, словесно оскорблял инспектора ДПС и снимал это на камеру. Он проявлял агрессию, высказывал угрозы применения насилия, совершал активные и агрессивные действия — замахи руками в области расположения жизненно важных органов должностного лица, сообщили в пресс-службе суда.
Позже мужчина выложил историю в интернет-блоге «НЛ» на видеохостинге «YouTube» с общим числом подписчиков не менее 293 000 подписчиков, а также в социальной сети «Вконтакте» с общим числом друзей не менее 8 300 друзей и общим числом подписчиков не менее 2 900 подписчиков. В видеозаписях, по информации суда, были сведения, содержащие заведомо ложные сведения о превышении инспектором своих служебных полномочий.
— Тем самым он дискредитировал в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, подорвал авторитет государственной службы, — говорится в сообщении.
Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 1 200 000 рублей. Добавим, что он не женат, имеет несовершеннолетнего ребенка, ранее судим не был.