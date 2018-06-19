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Новости. Общество
19:10, 19 Июня 2018

Блогер Рустам Солнцев облил грязью Аллу Пугачеву

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Скандалист решил проехаться по самому дорогому, что есть у россиян.

Мишенью блогера Рустама Солнцева на этот раз стала гранд-дама российского шоу-бизнеса, Алла Борисовна Пугачева, пишет uznayvse.

По мнению одиозного шоумена, когда все кругом пишут о том, какой красивой на новой фотографии выглядит Алла Пугачева, ей грубо и неумело льстят.

Рустам Солнцев заявил, что дело даже не в том, что Пугачевой в этом году стукнуло 69, а значит, говорить приходится скорее об элегантности, чем о красоте как таковой — нет, блогер утверждает, что красивой Пугачева вообще никогда не была.

"Стоит ей выложить новую фотографию, как набегает стая курочек, которые пишут: "Ах, глаза сейчас лопнут от вашей красоты", — глумится блогер в новом видео. — Алла Борисовна никогда не была красавицей. Она была умницей, разумницей, голосистой, крутой. Поэтому, ребята, не делайте ей комплименты про красоту!"

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