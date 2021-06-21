Блогер в Карелии показал свалку мусора, которую устроили в лесу жители деревни, отрезанной от цивилизации (ВИДЕО)

В Пряжинском районе в лесу обнаружены свалки мусора.

В редакцию «Столицы на Онего» блогер прислал видео, на котором запечатлел свалку мусора недалеко от деревни Соддер Пряжинского района.

Автор видео отмечает, что свалку могли создать и сами местные жители отдаленной деревни, которая отрезана от цивилизации.

«К ним не приезжает ни мусоровоз, никто ничего не вывозит, они отрезаны от цивилизации, куда им деться. Их можно ругать, а лучше организовать вывоз мусора», — сказал блогер.

Также автор видео отметил, что неоднократно обращался к властям с просьбой убрать свалку, но результата не дождался.

«Я записал видео, надеюсь, власти увидят и услышат нас, а также будут в дальнейшем реагировать на жалобы и просьбы местных жителей», — сказал блогер и отметил, что мусор портит красивую Карелию.