Блогер Варламов, рекламировавший туризм в Карелии, признан иноагентом

Минюст России в числе прочих внес в обновленный список иноагентов Илью Варламова, снявшего ролик про Карелию в ходе пресс-тура за 4,8 млн рублей.

Минюст России внес в перечень иностранных агентов правозащитника Павла Чикова и блогера Илью Варламова. Как сообщает «Интерфакс», реестр иноагентов на сайте министерства обновился вечером в четверг.

По данным ведомства, Чиков распространял недостоверную информацию о принимаемых властью решениях и проводимой политике, «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».

«Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников», — поясняет министерство в пресс-релизе.

Кроме этого, Минюст включил в реестр политолога Руслана Айсина, журналиста Богдана Бакалейко и активистку Светлану Ладу-Русь.

Напомним, в 2020 году Илья Варламов побывал Карелии в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей, но проведен он был за 4,8 млн рублей.