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Блогер Варламов уехал в Либерию после поражения в суде по «делу о говнохранителях» из Петрозаводска

Новости. Общество
12:10, 02 Декабря 2021
фото: © vk.com/ilyavarlamov

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Популярный российский блогер покинул Россию после проигранной судебной тяжбы с адвокатом и ТСЖ из Петрозаводска, предметом которой была скандальная публикация про «говнохранителей».

Илья Варламов уехал в Либерию. По информации «Ленты.ру», блогер покинул страну после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Издание ссылается на Telegram-канал его адвоката Сергея Бадамшина.

«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — говорится в посте Бадамшина. При этом в сообщении не указано, связан ли отъезд Варламова напрямую с решением суда.

В инстаграме Варламова в настоящее время опубликовано фото из Либерии.

Напомним, Московский городской суд признал, что российский популярный блогер Илья Варламов распространил недостоверную информацию в оскорбительной форме в интернете. Речь идет о посте, в котором Варламов назвал «говнохранителями» противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов в Петрозаводске. Суд обязал Варламова удалить публикацию, а также разместить на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Также суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-12-02 13:08:32
Вряд ли он вообще заметил это решение, просто Либерия манит.
Hовый
2021-12-02 12:49:54
Местечковые урбанисты тоже любят модные очки. И шляпы с узкими полями. Совпадение ? Не думаю
Leopol'd
2021-12-02 12:44:42
А чем эти два факта связаны, кроме времени? 99% что этот суд далеко не единственный и достаточно малозначащий в деятельности болтуна.
Аркадий бро
2021-12-02 12:32:46
Этого кудрявого барана,простите, неплохо наши накормили миллионами? Интересно,на чьи деньги шиковал кучерявый!? На бюджетные?
Гость
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