Блогер Варламов уехал в Либерию после поражения в суде по «делу о говнохранителях» из Петрозаводска

Популярный российский блогер покинул Россию после проигранной судебной тяжбы с адвокатом и ТСЖ из Петрозаводска, предметом которой была скандальная публикация про «говнохранителей».

Илья Варламов уехал в Либерию. По информации «Ленты.ру», блогер покинул страну после того, как Мосгорсуд обязал его удалить пост о вывесках в Петрозаводске, в котором он назвал местных предпринимателей «говнохранителями». Издание ссылается на Telegram-канал его адвоката Сергея Бадамшина.

«Илья Варламов после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ покинул Россию и уехал в Либерию», — говорится в посте Бадамшина. При этом в сообщении не указано, связан ли отъезд Варламова напрямую с решением суда.

В инстаграме Варламова в настоящее время опубликовано фото из Либерии.

Напомним, Московский городской суд признал, что российский популярный блогер Илья Варламов распространил недостоверную информацию в оскорбительной форме в интернете. Речь идет о посте, в котором Варламов назвал «говнохранителями» противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов в Петрозаводске. Суд обязал Варламова удалить публикацию, а также разместить на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Также суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ.