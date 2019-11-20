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Новости. Общество
19:40, 20 Ноября 2019
фото: ©instagram.com/celestebarber

Блогерша спародировала модель, прикрыв грудь пиццей (ФОТО)

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Селеста Барбер опубликовала новые фото.

Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок из эротической фотосерии модного фотографа Дэвида Клика. Коллаж был опубликован в Instаgram-аккаунте Барбер, пишет Lenta.ru.

На верхнем фото обнаженная модель, одетая в черные колготки в сетку и белые носки, лежит на полу, едва прикрыв грудь небольшими кусочками пиццы. Барбер повторила оригинальный образ, однако разместила на своем теле две целых пиццы.

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