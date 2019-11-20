Блогерша спародировала модель, прикрыв грудь пиццей (ФОТО)

Селеста Барбер опубликовала новые фото.

Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок из эротической фотосерии модного фотографа Дэвида Клика. Коллаж был опубликован в Instаgram-аккаунте Барбер, пишет Lenta.ru.

На верхнем фото обнаженная модель, одетая в черные колготки в сетку и белые носки, лежит на полу, едва прикрыв грудь небольшими кусочками пиццы. Барбер повторила оригинальный образ, однако разместила на своем теле две целых пиццы.