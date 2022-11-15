Блокадники из Карелии вновь отправились на лечение в Санкт-Петербург

Третья группа жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Карелии, приехала в Петербург на отдых и лечение по приглашению губернатора Александра Беглова.

Блокадники из Карелии, пять человек с двумя сопровождающими, проведут 18 дней в пансионате «Заря» в Курортном районе, рассказали в администрации Санкт-Петербурга.

«Мы всегда рады принимать в Петербурге тех, кто пережил вместе с нашим городом самые трудные времена. Эти люди - предмет особой заботы. И хотя сегодня многие блокадники живут в других городах и странах, мы считаем их ленинградцами. Когда я бываю с визитами в разных регионах или других государствах, всегда встречаюсь с блокадниками, передаю им подарки от города и обязательно приглашаю их приехать к нам», - сказал губернатор Александр Беглов.

В мэрии Петербурга напомнили, во время рабочего визита в Петрозаводск в сентябре этого года глава Северной столицы заявил о готовности оказать помощь в организации отдыха и лечения карельских блокадников в санаториях и профилакториях Петербурга. Была достигнута договоренность об организации трех заездов. В октябре-ноябре в пансионате уже смогли отдохнуть 18 жителей блокадного Ленинграда из Карелии.