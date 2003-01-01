Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

Ноябрь 2025 года принесет ряд изменений в законодательстве, которые затронут сферы связи, торговли, финансового контроля и таможенного регулирования. Юристам компаний следует обратить особое внимание на новые сроки и обязанности.

Некоторые нововведения носят экспериментальный характер, но влияют на миллионы граждан уже сейчас, сообщает Консультант.Плюс.

Мобильная связь: лимит номеров

До 1 ноября операторы связи обязаны проверить количество абонентских номеров, зарегистрированных на одного гражданина РФ. Номера, превышающие лимит в 20 штук на человека и не прошедшие проверку, будут заблокированы. Это касается в первую очередь корпоративных номеров, выданных до 1 апреля 2025 года.

Наследство: нотариусы обязаны сообщать о долгах умерших

Перед выдачей свидетельства о праве на наследство нотариус должен будет запросить кредитную историю умершего в Бюро кредитных историй (БКИ) и письменно уведомить всех наследников о наличии долгов.

Цель: предотвратить ситуации, когда граждане принимают наследство, не зная о связанных с ним обязательствах.



Налоги: ФНС получит право взыскивать долги без суда

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба сможет взыскивать задолженности с граждан внесудебно, если спор по сумме отсутствует.

Речь идёт о долгах по налогам, сборам и страховым взносам, начисленным на основании данных в едином налоговом счёте (ЕНС). Если гражданин согласен с суммой — ФНС направит решение и самостоятельно взыщет долг через банки или работодателя.Если же человек подаст возражение — взыскание приостанавливается, и дело переходит в обычный судебный порядок.

Мера направлена на ускорение процедур и снижение нагрузки на суды, но при этом повышает требования к внимательности налогоплательщиков: уведомления будут приходить в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуги».

Банки: обновление внутреннего контроля

Не позднее 13 ноября большинству банков необходимо утвердить обновленные правила внутреннего контроля (ПВК). Изменения включают обязательное указание на ведение бизнеса без лицензии как на рискованный фактор, включение программы для работы с цифровым рублем и расширение перечня необычных операций.

«Честный знак»: новые товары

С 1 ноября в систему обязательной маркировки «Честный знак» включаются растительные масла нескольких видов. Участникам оборота необходимо наладить передачу данных об обороте и выводе этой продукции из оборота.

Оборот метанола: отраслевой реестр

С 1 ноября заниматься оборотом метанола и жидкостей с его содержанием смогут только те компании и ИП, которые внесены в специальный отраслевой реестр. Исключение сделано для организаций, работающих на оборону и безопасность страны.

Таможня: электронные услуги

С 27 ноября подать заявление о предварительном решении по классификации товара можно будет исключительно в электронном виде — через Госуслуги или личный кабинет участника ВЭД (внешнеэкономическая деятельность — прим. автора). Бумажная форма допускается только в случае сбоев в работе таможенных систем.

Другие нововведения (прочие важные сроки):

— С 1 ноября: уточнения в КАС РФ (Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации — прим. автора), связанные с внесудебным взысканием налоговых долгов с физлиц.

— С 5 ноября: брокеры обязаны применять новый базовый стандарт защиты прав клиентов.

— До 30 ноября: ряд бизнесов должен подать в Росалкогольтабакконтроль заявления для включения данных о видах табачной и никотинсодержащей продукции в госреестр.

Недавно мы сообщали, что призыв на военную службу в России станет круглогодичным.