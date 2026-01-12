Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox в России

Стало известно, будут ли сняты ограничения на работу платформы в ближайшее время.
Снятие блокировки с американской игровой платформы Roblox в России в ближайшем будущем не предвидится, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).
— В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет, — заявили там.
Напомним, РКН заблокировал Roblох в начале декабря 2025 года. Как рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, система никак не боролась с педофилами, которые общались с детьми в игровых чатах. Кроме того, по его словам, на платформе участились случаи мошенничества. Аферисты, обещая подросткам бонусы и привилегии в игре, просили их фотографировать банковские карты родителей, с которых потом похищали средства.
Между тем в конце ушедшего года представители Roblox начали переговоры с Роскомнадзором о возвращении сервиса в Россию. В ходе встречи разработчики выразили готовность адаптировать модерацию контента в соответствии с российским законодательством.