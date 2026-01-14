Бобры перегрызли кабель и чуть не оставили без связи 13 тысяч человек в соседнем с Карелией регионе

В канун Нового года около 13 тысяч жителей шести муниципальных округов Архангельской области едва не остались без связи из-за бобров.
Животные повредили магистральный волоконно-оптический кабель «Ростелекома» в труднодоступной местности на границе Шенкурского и Виноградовского районов, сообщает Ростелеком.
На поиск и устранение повреждения выехали четыре аварийные бригады из разных городов. Специалисты обнаружили, что кабель был поврежден в подземном ручье на дне оврага недалеко от деревни Куликовской, где, предположительно, находится хатка бобров. В сложных условиях, ночью, было оперативно проложено 110 метров нового кабеля.
Связь удалось сохранить благодаря резервному каналу и оперативной работе аварийных бригад.
— Подобные случаи не редкость. Наша страна огромна, тысячи километров кабелей проходят через леса и поля, соединяя отдаленные населенные пункты. Порой трассы пересекают зоны активности животных, где линии связи могут повредить лисица, медведь или другой представитель дикой природы. Но как бы ни были нестандартны причины аварий — будь то погода, сложный рельеф или природные «сюрпризы» — наши бригады всегда готовы оперативно устранить любую неисправность. На этот раз «авторами» поломки стали обитатели подземного водоема — бобры, которых, видимо, привлек наш кабель, проложенный недалеко от их хатки. Главное, что система резервирования сработала четко, а специалисты в кратчайшие сроки справились с задачей в абсолютно неидеальных условиях, — отметила технический директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Милькова.
