Боднарчук: "Изменение законодательства позволит решить проблему с ливневой канализацией в Петрозаводске"

Председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Бонарчук считает, что изменение федерального законодательства позволит решить проблему с ливневой канализацией в столице Карелии.

Данный вопрос требует системного подхода, поскольку ливневая канализация в Петрозаводске находится в неудовлетворительном состоянии. Все стоки идут в Онежское озеро.

В пятницу в карельском парламенте состоялся круглый стол Комитета государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. На нем обсуждались поправки в федеральное законодательство и создание приоритетного проекта по охране Онежского и Ладожского озер по аналогии с проектом оздоровления Волги.

"Порядка 60% всех стоков, которые идут в Онежское озеро, никак не очищаются. Петрозаводск страдает от этих сбросов. После изменения законодательства и принятия приоритетного проекта по охране озер, который будет наполнен финансово, у Петрозаводска появится возможность решить этот больной вопрос и создать новую ливневую канализацию", - сказал Геннадий Боднарчук.

По его словам, без федеральной поддержки решить проблему с городской ливневкой не удастся.

"Это очень важно и для Онежского озера и для Петрозаводска", - заявил председатель Петросовета.