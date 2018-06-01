Боднарчук: "Изменение законодательства позволит решить проблему с ливневой канализацией в Петрозаводске"
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Председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Бонарчук считает, что изменение федерального законодательства позволит решить проблему с ливневой канализацией в столице Карелии.
Данный вопрос требует системного подхода, поскольку ливневая канализация в Петрозаводске находится в неудовлетворительном состоянии. Все стоки идут в Онежское озеро.
В пятницу в карельском парламенте состоялся круглый стол Комитета государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. На нем обсуждались поправки в федеральное законодательство и создание приоритетного проекта по охране Онежского и Ладожского озер по аналогии с проектом оздоровления Волги.
"Порядка 60% всех стоков, которые идут в Онежское озеро, никак не очищаются. Петрозаводск страдает от этих сбросов. После изменения законодательства и принятия приоритетного проекта по охране озер, который будет наполнен финансово, у Петрозаводска появится возможность решить этот больной вопрос и создать новую ливневую канализацию", - сказал Геннадий Боднарчук.
По его словам, без федеральной поддержки решить проблему с городской ливневкой не удастся.
"Это очень важно и для Онежского озера и для Петрозаводска", - заявил председатель Петросовета.
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