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Новости. Общество
08:20, 08 Мая 2018
фото: http://rk.karelia.ru

Боднарчук принял участие в инаугурации президента России

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Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук принял участие в торжественной церемонии инаугурации главы государства, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце.

 

Седьмого мая состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

В церемонии в качестве приглашенных гостей приняли участие представители законодательных и исполнительных органов власти федерального, регионального и местного уровней, в том числе председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

В соответствии со статьёй 82 Конституции Российской Федерации в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.

Затем на Соборной площади состоялось представление Президентского полка Президенту России, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его вступления в должность.

По окончании церемонии вступления в должность Президента России Владимир Путин кратко пообщался с представителями общественных молодёжных объединений и волонтёрских организаций.

Позже в Благовещенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен.

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Комментарии

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Zim
2018-05-08 09:53:42
Братва рулит?
Spartak
2018-05-08 09:43:21
Фильтр кремлевский стал совсем дырявый.
Сеня
2018-05-08 09:01:51
Если это лучший , то кто тогда в этой стране худший ????
User
2018-05-08 08:27:25
Судя по составу присутствующих, это был сходняк.
Гость
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