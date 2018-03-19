Боднарчук прокомментировал итоги выборов президента

Итоги выборов президента России оказались, с одной стороны, вполне ожидаемы, но, с другой стороны, в чем-то принесли немало приятных сюрпризов, считает председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук.

"Конечно, никто не сомневался в том, что Владимир Путин является безусловным фаворитом избирательной кампании и одержит заслуженную победу. Но мы помним, насколько активно накануне выборов обсуждалась тема усталости избирателей: отдельные аналитики и наблюдатели, предупреждали об угрозе низкой явки, о том, что люди не пойдут на избирательные участки, поскольку исход выборов предсказуем. Более того, звучали призывы бойкотировать выборы для того, чтобы максимально понизить легитимность избранного президента", - сказал Геннадий Боднарчук .

По его словам, можно уверенно сказать, что все эти страхи и призывы оказались совершенно напрасными. Результаты выборов доказывают это красноречивее любых слов.

"И уровень явки, и процентов голосов, отданных избирателями за Владимира Путина, превзошли показатели кампании 2012 года", - сказал он.

"Кроме того, нужно отметить, в какой атмосфере проходило само голосование. Признаюсь, меня откровенно порадовало то настроение, которое царило на избирательных участках Петрозаводска. Было заметно, что люди воодушевлены, что они пришли на избирательные участки, потому что это важно для них, потому что они сознательно и ответственно отнеслись к тому, чтобы исполнить свой гражданский долг. Чувствовался какой-то подъем и даже праздничная атмосфера. Увидеть это было в чем-то и неожиданно и приятно", - рассказал председатель горсовета.

"Еще одним приятным итогом выборов стала высокая активность петрозаводчан. Вы знаете, что традиционно районы Карелии голосуют на выборах активнее, чем столица республики. На этот раз все было иначе. Явка в Петрозаводске превысила явку в районах Карелии. Этот результат, на мой взгляд, неслучаен. Петрозаводчане не устали от политики, они не потеряли интерес к общественной жизни, они не разочаровались в будущем своего города и своей страны. Они, конечно, могут очень критично и пристрастно оценивать работу политиков, но когда они видят реальный результат, то всегда готовы поддержать своими голосами усилия, направленные на развитие страны. Так, наверное, и должно себя вести настоящее гражданское общество", - сказал Геннадий Боднарчук.

"Не скрою, мне как руководителю городского штаба по выборам Владимира Путина особенно приятно говорить об итогах выборов в Петрозаводске. И сегодня мне бы хотелось поблагодарить всех волонтеров, всех активистов, всех наших сторонников за успешное завершение избирательной кампании. Также я хочу выразить слова признательности всем петрозаводчанам, за кого бы они не проголосовали, за их активную гражданскую позицию. Эта избирательная кампания, которая прошла в Петрозаводске массово, организовано и без серьезных нарушений, стала нашим общим успехом. Спасибо!" – добавил он.