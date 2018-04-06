Боднарчук расскажет о работе Петрозаводского горсовета за 100 лет

Председатель Петросовета подготовит доклад по истории, приуроченный к юбилейной дате.

Доклад "О 100-летии деятельности Петрозаводского городского Совета за период с апреля 1918 года по апрель 2018 года" Геннадий Боднарчук прочитает 26 апреля.

Подробности – на "Вестях Карелии".