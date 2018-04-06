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Новости. Общество
11:47, 06 Апреля 2018

Боднарчук расскажет о работе Петрозаводского горсовета за 100 лет

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Председатель Петросовета подготовит доклад по истории, приуроченный к юбилейной дате.

Доклад "О 100-летии деятельности Петрозаводского городского Совета за период с апреля 1918 года по апрель 2018 года" Геннадий Боднарчук прочитает 26 апреля.

Подробности – на "Вестях Карелии".  

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Комментарии

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User
2018-04-06 12:39:53
За 100 лет - это много. Пусть за 90-е расскажет.
Горожанин
2018-04-06 12:39:31
Если отчитываться за 100 лет, тогда надо начинать с работы Ленина "Очередные задачи советской власти" ...может, все-таки, попроще, - за пару лет отчитаться? А то не скромно как-то ...в масштабе личности
тетка
2018-04-06 12:28:17
Пусть лучше отчитается, что НЕ СДЕЛАНО за последние годы. Пусть расскажет, почему после увольнения Ширшиной стало хуже? Почему столько денег опять закопали в асфальт на один сезон? Почему не выполнены предвыборные обещания? Почему по-прежнему нет порядка с общественным транспортом? Почему по тротуарам можно ходить только в кирзовых сапогах? И это в столице Карелии.
А что было в течение 100 лет, мы и без него знаем, таких безобразий точно не было.
Добрейший
2018-04-06 12:08:17
Да, естественно. Петр 1 по уважительной причине отсутствовал :) также в соответствии с традициями он упомянул имя оператора бумагоделательной машины и некого Ли, товарища, который изготовил принтер ))
sherhan2
2018-04-06 12:03:31
Вяйнемейнен нашелся...Когда в городе порядок будет? Не можете организовывать-лопаты в руки и поближе к народу!!!
елпидифор
2018-04-06 11:54:13
Интересно, а Боднарчук огласить фамилии настоящих авторов "своего" доклада?
Гость
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