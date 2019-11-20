Боднарчук: Земельный налог для петрозаводских многодетных семей может быть отменен

В ходе заседаний постоянных комиссии Петросовета депутаты ознакомились с проектом решения об изменении в порядок начисления земельного налога, предусматривающий предоставление дополнительных льгот для многодетных семей.

Народные избранники продолжают подготовку к очередной сессии Петрозаводского городского Совета в рамках работы постоянных комиссий. На сегодняшний день сессионная повестка включает 24 вопроса и разное. На этой неделе состоялись заседания постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию под председательством депутата Александра Анишина, а также постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию под руководством депутата Павла Сандберга.

Один из проектов решений, подготовленный администрацией Петрозаводска к предстоящей сессии, предусматривает внесение изменений в порядок установления и введения в Петрозаводске земельного налога. Представленный документ разработан во исполнение послания президента РФ к федеральному собранию РФ от 20 февраля 2019 года и предполагает предоставление новых мер поддержки для многодетных семей карельской столицы. В частности, планируется освободить физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, от уплаты земельного налога за один земельный участок (по выбору самого налогоплательщика). По итогам обсуждения члены депутатских комиссий единогласно поддержали представленный проект нормативного акта и рекомендовали его для принятия на сессии.

"Предоставление льгот по налогам на землю петрозаводским семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, – станет хорошей дополнительной формой соцподдержки. Убежден, что на ближайшей сессии депутаты поддержат соответствующий проект решения. В случае принятия нормативного акта изменения начнут действовать с налогового периода 2019 года. Следовательно, при уплате налогов в грядущем году плательщики данной категории уже будут освобождены от земельного налога", – отметил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Очередная сессия Петросовета состоится 22 ноября.