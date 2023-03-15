Боец ЧВК «Вагнер» из Карелии погиб в ходе спецоперации

Уроженец Пряжинского района Карелии Антон Семенов погиб в зоне СВО.
Как сообщается в официальном паблике администрации поселка Матросы, 31 января в зоне специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» Антон Сергеевич Семенов.
«Совет депутатов и администрация Матросского сельского поселения выражает соболезнование и слова поддержки родным и близким», — говорится в сообщении.
Похороны на поселковом кладбище пройдут в четверг, 16 марта, в 13.00.
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