Боец из Карелии Марк Вологдин получил контракт в UFC и $25 тысяч, несмотря на проигранный бой

В ночь на 8 октября в рамках турнира Dana White’s Contender Series (DWCS, отборочный турнир в UFC) 25-летний Марк Вологдин из Петрозаводска уступил единогласным решением судей эквадорцу Адриану Луне Мартинетти.
Марку Вологдину, воспитаннику заслуженного тренера Карелии Анатолия Кукшиева, 25 лет, он родом из Петрозаводска. На данный момент он проходит подготовку в клубе Allstars Training Center в Стокгольме в Швеции. Этот клуб воспитал таких звезд, как Хамзат Чимаев и Александр Густафссон. На пути к UFC Вологдин стал чемпионом промоушена Allstars Fight Night (AFN) в легчайшем весе.
По информации Спорт 25, его профессиональный рекорд в MMA до боя на Contender Series составлял 12 побед, 3 поражения и 1 ничью, при этом 6 побед он одержал нокаутом
Как сообщает РБК, оба бойца весь поединок почти не думали об обороне, а Вологдин заканчивал бой с сильным рассечением. Глава UFC Дэйна Уайт аплодировал им стоя после завершения поединка. Люди на различных интернет-ресурсах уже оценивают этот бой как один из самых зрелищных в году.
Теперь Марк официально открывает новую главу своей жизни, переходя в сильнейшую лигу единоборств в мире.
