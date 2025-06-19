Боец с севера Карелии погиб на СВО

В Сегежском округе простятся с земляком, сложившим голову на спецоперации.

Уроженец Сегежского округа Карелии рядовой Александр Коровин погиб на спецоперации. Об этом сообщили в администрации округа.

В администрации подчеркнули, что боец честно и беззаветно исполнил воинский долг, показав пример безмерного мужества, стойкости и самоотверженности.

Траурная церемония прощания с военнослужащим состоится в четверг, 26 июня, в 11.00 часов на площали Мира в городе Сегежа.

- Разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем глубокие искренние соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Александра Николаевича, - написали власти Сегежского округа.