Боец с севера Карелии погиб на СВО

В Сегежском округе простятся с земляком, сложившим голову на спецоперации.
Уроженец Сегежского округа Карелии рядовой Александр Коровин погиб на спецоперации. Об этом сообщили в администрации округа.
В администрации подчеркнули, что боец честно и беззаветно исполнил воинский долг, показав пример безмерного мужества, стойкости и самоотверженности.
Траурная церемония прощания с военнослужащим состоится в четверг, 26 июня, в 11.00 часов на площали Мира в городе Сегежа.
- Разделяем горечь невосполнимой утраты и выражаем глубокие искренние соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Александра Николаевича, - написали власти Сегежского округа.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание